Kuiken getipt als fractieleider PvdA

Kuiken is sinds 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, momenteel als woordvoerder asiel en migratie. Ingewijden verwachten dat ze goede kans maakt om het stokje over te nemen. Vandaag komt de fractie bijeen om over de opvolging van Samsom te spreken. Ook PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch sluit niet uit belangstelling te hebben.

Maandagmiddag om 14.00 uur neemt de fractie officieel afscheid van Samsom. Het is nog onduidelijk of Samsom aanwezig zal zijn.