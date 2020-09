VVD en CDA willen onderzoek naar kerncentrale

„Dat mag ook geld kosten”, zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. De liberaal stelt dat atoomstroom nodig is in een mix met windmolens en zonnepanelen. Niet alleen vanwege het feit dat het niet altijd waait en de zon niet altijd schijnt, maar ook omdat een kerncentrale minder ruimte in beslag neemt.

Nederland heeft op dit moment slechts een kerncentrale voor de opwekking van elektriciteit. Die staat in het Zeeuwse Borssele. De Tweede Kamer heeft onlangs het kabinet opgeroepen om deze centrale langer open te houden.

’Loket open’

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) is zelf voorstander van kernenergie. Hij herhaalt regelmatig dat voor bedrijven het ’loket open is’, maar dat tot nu toe zich niemand heeft gemeld. De VVD-bewindsman deelt geen subsidies uit voor kernenergie; hij deelt wel miljarden uit voor biomassa, windmolens en zonneparken.

Opvallend is dat VVD en CDA nu pas met een voorstel voor een nieuwe kerncentrale komen. Bij het klimaatakkoord werd de nucleaire sector buiten de deur gehouden. Bovendien is het kabinet al bijna uitgeregeerd.

Kamermeerderheid

Een Kamermeerderheid staat al langer positief tegenover kernenergie. Nederland heeft al jarenlang op drie verschillende plekken grond gereserveerd voor nieuwe nucleaire centrales: Eemshaven (Groningen), de Rotterdamse haven en naast de huidige reactor in Borssele.

GL steunt het plan van VVD en CDA niet. Opvallend genoeg was Klaver wel milder over nucleaire stroom dan in het verleden. De voorman van de milieupartij ziet liever eerst nog dat Nederland meer elektriciteit uit aardgas gaat gebruiken. Hij erkent dat er dan ook gas uit Rusland zal moeten worden geïmporteerd.