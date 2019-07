Limburgse militair aangehouden om drugsvondst Curaçao

De militair wordt verdacht van drugssmokkel vanuit Curaçao naar Nederland. Hij wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De marechaussee had eerder al informatie binnengekregen over mogelijke drugssmokkel via de militaire logistieke lijnen en was daarop een onderzoek gestart. Hoeveel drugs er is onderschept, is niet bekendgemaakt.