Opnieuw doden bij ziekenhuisbrand India

In het ziekenhuis waar de brand plaatsvond, in de plaats Bharuch (deelstaat Gujarat), waren nog zo’n 50 andere patiënten aanwezig.

Ongeveer een week geleden kwamen al 13 coronapatiënten om bij een ziekenhuisbrand in een voorstad van Mumbai. Een paar dagen later was het opnieuw raak in een kliniek in de deelstaat Maharashtra, waar 22 personen omkwamen.

Nog eens 22 andere coronapatiëmten zijn de afgelopen maanden omgekomen in Indiase ziekenhuizen in diezelfde deelstaat vanwege een zuurstoflek.

Indiase ziekenhuizen kampen met grote tekorten. Bij de huidige coronagolf waar het land mee te maken heeft, is met name een schrijnend tekort aan zuurstof, medicijnen en ziekenhuisbedden aan het licht gekomen.