Huis AfD-leider Björn Höcke doorzocht na Facebookbericht over vluchtelingen

Buitenland

Klopjacht op Jurgen Conings in Belgisch park zonder succes afgerond

De doorzoeking van het Nationaal Park Hoge Kempen in de Belgische provincie Limburg is vrijdagavond afgerond, meldt het Federaal Parket zaterdag. In het park werd gezocht naar de voortvluchtige militair Jurgen Conings. Hij is nog niet gevonden en de politie zoekt nu op andere locaties verder.