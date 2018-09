Franse regering wil noodtoestand verlengen

De noodtoestand werd in november vorig jaar ingesteld na de aanslagen in Parijs en werd al een keer met een half jaar verlengd. De maatregel zou half januari aflopen.

Verlenging tot 15 juli

De presidentsverkiezingen zijn in april en mei en worden gevolgd door de parlementsverkiezingen in juni. Een volgende verlenging van de noodtoestand zou tot 15 juli duren. Het Franse parlement moet de verlenging goedkeuren.

Door het uitroepen van de noodtoestand krijgt de politie meer bevoegdheden.

Volgens Cazeneuve is de noodtoestand ,,essentieel'' en heeft deze zijn nut bewezen in de strijd tegen terreur. Door de speciale maatregelen zijn dit jaar tot nu toe zeventien potentiële terreuraanslagen voorkomen, aldus de bewindsman. Hij zei ook dat er in de aanloop naar de verkiezingen meer politieke bijeenkomsten zullen zijn waardoor het risico op aanvallen groeit.