Saskia's zoontje was ongeneeslijk ziek: 'Ik mis hem nog iedere dag'

Als je te horen krijgt dat je zoontje niet ouder wordt dan tussen de een en drie jaar, stort je wereld in. Je bent meteen aan het rouwen, maar je moet ook jezelf weer bij elkaar pakken en doorgaan. Je moet genieten van elk moment dat je nog met je kanjer mag hebben.

Weer naar huis

Die angst moet je ook proberen naast je neer te leggen, zodat je nog kan genieten van het hier en nu. Damian kreeg longontsteking na longontsteking en iedere keer krabbelde hij er weer bovenop. Zo vaak kregen we van de dokters te horen dat we rekening moesten houden met … maar nee hoor, onze kanjer ging iedere keer weer gewoon naar huis.

