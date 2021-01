Vriendschapsverzoek op Facebook geweigerd: doodsbedreigingen en een ingetrapte voordeur

Burczyk verstuurde het verzoek op kerstavond, maar had weinig geduld met zijn ex-baas. Al snel stuurde hij hem de eerste doodsbedreiging: „Accepteer mijn vriendschapsverzoek of ik ga je vermoorden.” Twee dagen later liet hij weten dat er „problemen” zouden komen als hij nu in zijn auto zou stappen en de man een bezoekje zou brengen. Hij stuurde een foto van zijn voertuig mee om zijn woorden kracht bij te zetten.

Burczyk en zijn baas werkten samen bij een bedrijf dat gas- en oliebronnen onderhoudt. De ex-baas ging ergens anders werken, Burczyk werd al snel ontslagen en is nog werkloos.

Volgens de Williston Herald zou Burczyk ook de voordeur van zijn voormalig baas ingetrapt hebben. Hij zou op Snapchat een foto van zichzelf hebben geplaatst met een bericht dat zijn voormalige baas een nieuwe voordeur nodig heeft. Zijn acties werden door een beveiligingscamera vastgelegd.

Burczyk moet zich op 27 januari voor de rechter verantwoorden.