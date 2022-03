Wildwestschietpartij Vinkeveen: man (27) overleden

Het gaat om J. van B. die zondagnacht zwaargewond raakte nadat hij was beschoten. Door zijn kompanen werd hij na de schietpartij naar het AMC in Amsterdam gebracht. Onderweg werd de auto door de politie met daarin de verdachten aangehouden. De zwaargewonde man werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij maandag overleed.

In totaal werden voor de schietpartij, waarbij tientallen keren over en weer werd geschoten vanuit een auto en een aantal mannen dat zich verschool tussen geparkeerde bolides, zes mannen opgepakt. Onder hen de overleden J. van B.. De andere vijf mannen zijn in de leeftijd van 21 tot 43 jaar en zitten in voorlopige hechtenis. Zij zullen een dezer dagen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris die bepaalt of zij langer vast moeten blijven zitten.

Bronnen rond het politieonderzoek stelden eerder dat de schietpartij mogelijk te maken zou hebben met een conflict in de Amsterdamse drillrapscene of dat er een ruzie is ontstaan op het R&B feest Avec Toi dat in de evenementenlocatie in het Leonardo Hotel, waarin The Harbour Club is gevestigd, werd gehouden. Bronnen uit het criminele milieu stellen dat het gaat om gedoe om drugs. Na een tip over de aanwezigheid van de mannen op het feest, werd een auto met schutters die kant op gestuurd. Van daaruit werden de mannen na afloop van het feest rond 04:25 uur beschoten. Overigens werd er ook vanuit de groep mannen die zich verscholen had tussen de geparkeerde auto’s teruggeschoten.

De politie onderzoekt de schietpartij met een team van twintig rechercheurs. Daarbij wordt rekening gehouden met allerlei scenario’s. Er wordt niet uitgesloten dat er nog meer arrestaties worden verricht.