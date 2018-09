Bende Somalische mensensmokkelaars ontmanteld

De bende is tijdens een gezamenlijke actie in diverse landen op 6 en 7 december uitgeschakeld, schrijft Europol in een vrijdag uitgegeven persverklaring. Eerder dit jaar werden al verdachten in Italië aangehouden.

De bende wordt ervan verdacht de vijfhonderd Somaliërs per auto, bus en trein naar onder meer Nederland, België, Frankrijk en Duitsland te hebben gesmokkeld. Anderen reisden met vervalste reisdocumenten per vliegtuig vanuit Afrika via Aziatische landen naar Europa. De politie Limburg en de Landelijke Eenheid van de nationale politie zeggen vooralsnog geen nadere mededelingen te kunnen doen over de aanhouding in Geleen.