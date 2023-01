Man reed zijn familie ’waarschijnlijk’ bewust van klif af

Het ongeluk gebeurde maandag in Californië. Een familie in een witte Tesla reed daar van een hoge klif zonder vangrails af en kwam beneden op de rotsen terecht. De auto zou een aantal keren hebben getold waarna deze op zijn wielen landde.

Dharmesh Patel (41) wordt poging tot moord en kindermishandeling ten laste gelegd. Momenteel ligt hij nog in het ziekenhuis. Ook zijn vrouw en kinderen van 4 en 7 overleefden het ongeluk wonder boven wonder en krijgen nog medische hulp. De familie is erg aangeslagen.

Opzettelijk

Onderzoekers hebben ‘gedurende de nacht’ onderzoek gedaan op locatie en getuigen gehoord. ,,Op basis van verzameld bewijs trekken onderzoekers de conclusie dat waarschijnlijk sprake is van een opzettelijke daad is”, aldus de politie. Toch is het onderzoek van de politie nog niet klaar. De man wordt na zijn ziekenhuisopname gearresteerd.

CBS News meldde eerder dat het nog niet duidelijk is of de instellingen van de auto invloed hebben op het ongeluk en of de chauffeur de autopiloot had ingeschakeld.

De lokale brandweer noemt het een ‘wonder’ dat het gezin de crash heeft overleefd, want nog nooit overleefde iemand een soortgelijk ongeluk.