’Justitie gaat Martin Kok nog missen’

„Martin was een geweldige kerel met een goed gevoel voor humor, letterlijk gestorven in het harnas”, laat Van Elst weten aan De Telegraaf. „We gaan hem missen.”

„Ik was zijn laatste strafrechtadvocaat en had nog meerdere keren per week contact met hem. Eergisteren nog. Hij had overigens geen lopende zaken meer”, aldus van Elst.

„Martin en ik spraken vaak over de (potentiële) dreiging, maar hij was daar heel duidelijk over. Hij had er lak aan. Hij was oude penoze en de jonge penoze moest daar maar respect voor hebben.”

Een gerichte moordaanslag heeft donderdagavond laat een eind gemaakt aan het leven van ex-crimineel en misdaadbeschrijver Martin Kok.

Bekijk de video: 'Schutter lag in de bosjes'