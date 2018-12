Vonnis beïnvloedt Marokkanen wereldwijd

Volgens 2M-verslaggever Ahmed Ben-Lahman, gestationeerd in Rotterdam, is het vonnis wegens de 'minder-Marokkanen'-uitspraken van Wilders van belang ,,voor alle Marokkanen wereldwijd''. Zijn omroep bereikt via de kabel, internet en schotel veel van zijn landgenoten in vele landen.

Ben-Lahman: ,,Dit houdt al jarenlang vele Marokkanen in het buitenland bezig. De uitspraken van Wilders hebben veel angst en beroering veroorzaakt en het proces is in Marokko en daarbuiten op de voet gevolgd.''

Hij zegt verheugd te zijn over de uitspraak. ,,Het is niet goed voor een samenleving als groepen worden gediscrimineerd. De rechter heeft duidelijk uitgesproken dat dat niet mag en dat vonnis trekt terecht internationale aandacht.''

De publieke belangstelling voor het vonnis was gering. Op de publieke tribune namen slechts twee aanhangers van Geert Wilders plaats, alsmede iemand die aangifte deed tegen de PVV-leider.