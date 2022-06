'Demografische samenstelling van Nederland verandert zienderogen'

Veel ophef rond de term ‘omvolking’ de afgelopen week omdat die associaties oproept met het racistische nazi-regime. In de Tweede Kamer vlogen D66 en PVV elkaar erover in de haren, zag verslaggever Wierd Duk. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’ constateert de Telegraaf-journalist dat het gedoe rond de terminologie het zicht op de werkelijheid vertroebelt. ,,Die is dat Nederland, zeker in de Randstad, demografisch enorme veranderingen heeft doorgemaakt de afgelopen decennia. Dat te ontkennen slaat nergens op.” Volgens Duk is het een cruciale vraag of de verzorgingsstaat, die is gebaseerd op onderlinge solidariteit, de massa-immigratie aan zal kunnen. ,,Dat onze regering nog altijd geen rationele bevolkingspolitiek heeft geformuleerd, is onbegrijpelijk.”

Verder in de podcast: op de universiteiten groeit het verzet tegen totalitaire woke-activisten. Duk gaat in op enkele voorbeelden. En: hoe is de situatie in Oekraïne? Duk ziet de Russische strijdkrachten langzaam oprukken. ,,Op zeker moment zullen de Russen de hele Donbas in handen hebben. Hoe dan ook zal er onderhandeld moeten worden, hoezeer de strijdende partijen zich hier ook tegen verzetten. Internationale leiders moeten druk uitoefenen.”

