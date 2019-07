Gedupeerden van rij-instructeur willen keurmerk voor rijscholen

De eerste gedupeerde instructeurs van rijschool Aalbregt verenigen zich bij Silverdome Zoetermeer. Ⓒ TELEGRAAF

DEN HAAG - Er moet een wettelijk minimum tarief komen voor rijlessen om te voorkomen dat de markt wordt verziekt door prijsvechters die klanten en ingehuurde instructeurs financieel in de kou laten staan. Dit bepleiten negentig gedupeerde instructeurs van de opgedoekte verkeersschool Aalbregt in Zoetermeer in een petitie die vanmiddag is aangeboden bij de Tweede Kamer.