Samenscholingsverbod na neersteken tiener in Haagse avondwinkel

Ⓒ Regio15

DEN HAAG - In twee buurten in Den Haag mogen de komende dagen geen groepen mensen bij elkaar komen. Vorige week werd een 15-jarige jongen daar neergestoken in een buurtwinkel. Daarvoor zijn een 32-jarige vrouw en drie minderjarigen opgepakt. Hun mogelijke motief is niet bekend. Volgens de gemeente is er „een ernstig gevaar voor nieuwe gewelddadigheden zodra in dit gebied groepen jongeren bijeenkomen.”