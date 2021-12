Australische tiener gearresteerd om avondje stappen met corona

Ⓒ ANP / REX by Shutterstock HH

ADELAIDE - In de Australische stad Adelaide is een 19-jarige man aangehouden omdat hij een avondje ging stappen terwijl hij wist dat hij Covid-19 had. Hij wordt aangeklaagd en zou een boete van 20.000 Australische dollars (12.776 euro) of twee jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. De man is op borgtocht vrijgelaten en moet op 18 februari voorkomen.