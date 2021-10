Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdam gaat nu wel actief QR-codes handhaven in uitgaansleven: ’Ze hadden veel eerder strenger moeten zijn’

Strenge controle op de QR-code in uitgaansleven in Amsterdam. Ⓒ Aldo Allessie

Amsterdam - „Ze hadden al veel eerder strenger moeten controleren op het handhaven van het coronatoegangsbewijs.” Restauranteigenaar Henry Marka van Casa di Sergio in de Korte Leidsedwarsstraat is resoluut. „Sluit de straat af en controleer aan beide zijden of mensen de QR-code hebben. Zijn wij van het gezeik af en hoef ik geen extra personeel in te huren. Maar ja, dat kost de gemeente geld”, zegt Marka geïrriteerd over het Amsterdamse coronabeleid.