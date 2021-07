In Spanje opgesloten Chinese ’slaven’ kenden corona niet

In totaal zijn in het onderzoek naar de Chinese bende 65 mensen opgepakt, onder wie acht kopstukken. Die produceerden in afgelegen loodsen softdrugs. De marihuana was bedoeld voor export naar Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Catalaanse justitie en politie werkten twee jaar aan het oprollen van de clan.

Hol des doods

De tien bevrijde mensen – acht mannen en twee vrouwen – leefden al anderhalf jaar op matrassen in kleine hoekjes binnen magazijnen waar ze zelf marihuana moesten verbouwen. Ze ademden 24 uur per dag de geur van de softdrugs in, onder mensonterende omstandigheden.

„Overvolle matrassen – en overal lag vuil en eten op de grond”, zo omschrijft inspecteur Toni Salleras wat de Catalaanse politie aantrof.

De tien waren onder valse voorwendselen door de bende naar Catalonië gebracht en verdeeld over illegale plantages in Centelles, Abrera, Santa Coloma de Cervelló y Sant Andreu de la Barca. Na hun bevrijding werden ze met behulp van een tolk ondervraagd door de Mossos d’Esquadra.

Pas toen één van hen vroeg waarom mensen in vredesnaam een mondmasker dragen, begrepen de agenten dat ze zeker anderhalf jaar geen daglicht hadden gezien.

Long

Het onderzoek naar de bende begon eind 2019 onder de naam Long. Uiteindelijk werd een cannabisfabriek met 40.000 planten ontmanteld. Met het ontmantelen van de bende kregen de Mossos bevestigd wat ze al langer vermoedden: dat de Chinese maffia kwetsbare mensen onder dwang en onder valse voorwendselen naar Spanje haalt om hen daar als slaven marihuana te laten produceren.