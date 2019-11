Zes tips binnen over mishandelde conductrice

De man sloeg van achteren toe bij een conductrice. Ⓒ Politie

BREDA - Bij de politie zijn zes tips binnengekomen over een man die eind september op het station van Breda een 63-jarige conductrice bewusteloos sloeg, nadat hij op zwartrijden was betrapt. Een politiewoordvoerder meldt dat in een van de tips een naam is genoemd.