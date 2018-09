Dood amazone 1997 was ongeluk

Zo'n twee jaar geleden werd de zaak heropend. Het lichaam van de destijds 25-jarige vrouw werd opgegraven en er werden verschillende getuigen uit de directe omgeving van de jonge vrouw gehoord. Ook is een deskundige op het gebied van paarden geraadpleegd.

Eerder was de conclusie dat Dumont zou zijn doodgebeten door haar paard, maar deze conclusie is nu niet bevestigd. Mogelijk is Dumont met haar voet door de beugel van het zadel van haar paard geschoten en daarna met haar hoofd tegen een spijker in de rijbak gestoten.

Dumont overleed op 27 mei 1997 bij haar woning in Nieuwveen nadat zij was gaan paardrijden.