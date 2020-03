Gebruik geen handgel voor je kat!

„Ze kunnen de poten beschadigen en krijgen gif binnen als ze aan hun pootje likken.”

Hand- of andere ontsmettingsgels of -vloeistoffen waarmee we onze handen ontsmetten tegen het coronavirus, zijn niet geschikt voor dieren. Ze kunnen zware irritaties en open wonden veroorzaken waardoor infecties ontstaan.

Omdat honden en katten zichzelf voortdurend wassen en aan hun pootjes likken, komt er ook nog eens veel gif binnen, zegt Alain Schonbrodt, woordvoerder van de Professional Veterenary Union in België. Ze zullen er niet direct aan dood gaan, maar kunnen er wel ziek van worden.

Wie z’n huisdier toch wil ontsmetten, moet volgens de dierenarts water en zeep gebruiken.

Schonbrodt adviseert om toch gewoon met je huisdier een blokje om te maken, ’maar hou hem weg van andere dieren en mensen.’

Katten kan je in coronatijd het beste binnenhouden. Het risico is groter dat zij buiten in contact komen met mensen die besmet zijn.