Waarschuwing voor spanningen tussen vluchtelingen en bewoners Lesbos na brand in kamp

Een tijdelijke oplossing voor de meer dan 12.000 mensen die voorheen in het kamp waren ondergebracht, is in de maak, zo maakte de VN-organisatie woensdag in Genève bekend.

De oud-bewoners van Moria wordt daarom gevraagd „in de buurt te blijven.” Alle betrokkenen worden opgeroepen terughoudendheid te betrachten na berichten over spanningen tussen inwoners van omliggende dorpen en migranten die op weg zijn naar de hoofdstad van het eiland, Mytilene.

Het kamp Moria op Lesbos werd woensdagavond bijna volledig verwoest door een grote brand.

Hulpverleners op Lesbos zijn vooral bezig om de getroffen migranten van de brand in kamp Moria te voorzien in hun eerste levensbehoeften.

De brandweer liet eerder op woensdag weten dat er voor zover bekend geen gewonden of doden zijn gevallen bij de brand.