Britse vorst blaast 74 kaarsjes uit Na ruim 70 jaar viert Charles III voor het eerst zijn verjaardag als koning

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Koning Charles woont de jaarlijkse herdenkingsdienst bij voor gevallen Britse militairen op 13 november, één dag voor zijn verjaardag. Ⓒ REUTERS

Londen - Behalve een flinke reeks kanonschoten voltrekt de 74-ste verjaardag van Charles, zijn eerste als koning Charles III, zich in alle rust. Hoewel het nog niet officieel bekend is gemaakt, is de verwachting dat zijn verjaardag officieel in juni zal worden gevierd. Hoewel er deze maandag een bleek zonnetje schijnt, is het weer aan het begin van de zomer over het algemeen wat minder weerbarstig dan halverwege november.