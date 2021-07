Fransen redden 80 migranten uit twee bootjes op Kanaal

Beeld ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

CALAIS - De Franse hulpdiensten hebben tachtig migranten gered die met twee gammele bootjes probeerden het Kanaal over te steken naar Engeland. Ze waren ten noorden van Calais in de problemen geraakt. De maritieme autoriteiten kregen daar meldingen over van een koopvaardijschip.