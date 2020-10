’GGD gaf tientallen mensen verkeerde uitslag coronatest’

Volgens een woordvoerder zijn de uitslagen van een reeks testen per ongeluk bij een andere reeks testen gezet. Zondagochtend is de GGD over de fout geïnformeerd en is direct actie ondernomen om dit te herstellen. De fout geïnformeerde mensen hebben alsnog de goede uitslag gekregen.

GGD Kennemerland betreurt de fout, „maar hoopt en vertrouwt erop dat inwoners het algemene advies om anderhalve meter afstand te houden, blijven volgen. Daarmee blijft het risico dat er andere mensen besmet zijn geraakt beperkt”, aldus de GGD.