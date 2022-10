Premium Het beste van De Telegraaf

Speleologen tasten nog in duister over oorzaak fatale duik Nederlander in Franse grot: ’Het is heel erg triest’

Door Marcel Vink

De Franse Ressel-grot. De onderwaterspelonk wordt door duikliefhebbers ook wel ’Het witte wonder’ of het ’Mekka’ van de Europese duikwereld genoemd. Ⓒ Stefan Panis

Amsterdam - De dood van een Nederlandse speleoloog in een Franse grot heeft voor een schok gezorgd bij medeliefhebbers die ook regelmatig in grillige bergholen afdalen, zeker als die zich – deels – onder water bevinden. Hoe wonderschoon de grotten ook zijn, bij de minste of geringste fout kan het snel fataal aflopen.