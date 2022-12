Vijfhonderd politiebazen onder vergrootglas: ’Unieke stap’

Dros spreekt van een ’unieke stap’, die tot een andere cultuur en leiderschap bij de Landelijke Eenheid moet leiden. „We willen zeker weten dat de huidige leidinggevenden in staat zijn de veranderingen bij de Landelijke Eenheid te dragen”, aldus Dros, die door de korpsleiding is aangesteld orde op zaken te stellen bij de fel bekritiseerde politiedienst.

De politiedienst LE, met zesduizend medewerkers en allerlei ’geheime afdelingen’ als undercoverteams en inlichtingendiensten, lag een poos hevig onder vuur. Uit rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid en een commissie onder leiding van oud-burgemeester Schneiders bleek dat veel politiemensen onvoldoende werden gesteund door de leiding of zich soms zelfs onveilig voelden binnen de organisatie.

Bekijk ook: Afpakken crimineel vermogen een farce

Pestcultuur en verziekte sfeer

Bij een aantal afdelingen was sprake van een pestcultuur en een verziekte sfeer. Er waren zelfs meerdere zelfdodingen. De werkvloer van de Landelijke Eenheid klaagde steen en been over het leiderschap. Volgens de politiebonden was er sprake van nepotisme en een ’old boys network’, dat politiebazen die niet functioneerden toch in het zadel hield.

Minister Dilan Yeşilgöz en de Tweede Kamer eisten dit najaar veranderingen van de politietop en verlangen dat de dienst wordt opgesplitst. Ook wil de politiek ander leiderschap. Dros zegt aan die wens nu tegemoet te komen. Over het ’schouwen’ van zijn hoger kader zegt hij in een vraaggesprek met De Telegraaf: „We gaan met alle medewerkers in kaart brengen welk type leider de Landelijke Eenheid nodig heeft. Op basis van het profiel dat dan ontstaat worden alle leidinggevenden 360 graden tegen het licht gehouden.”

Bekijk ook: Tien jaar Nationale Politie geen succes

Volgens Dros krijgen alle zesduizend politiemensen van de Landelijke Eenheid de gelegenheid iets te vinden van hun leidinggevende. „Iedere chef, ook de eenheidsleiding, wordt naast de meetlat gelegd. Dit is niet vrijblijvend. We beginnen aan de top, dus ik zal zelf ook het goede voorbeeld geven. Het wordt geen bijltjesdag maar het kan wel leiden tot de conclusie dat een politiechef niet op de goede plek zit of kans krijgt zich op bepaalde punten te verbeteren.”

’Hete commissievergadering’

Het omvormen van de Landelijke Eenheid wordt woensdag besproken in de Tweede Kamer. Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond voorspelt een ’hete commissievergadering’. Struijs: „We vinden dat de leiding paniekvoetbal speelt en generaliseert. Er zijn genoeg afdelingen, zoals de Landelijke Recherche, die wel uitstekend functioneren. Waarom moeten die leidinggevenden ook met de billen bloot? En waarom blijft de top van de Nationale Politie buiten schot? Ik heb dit in mijn loopbaan van veertig jaar politie nog niet meegemaakt. Er moet veel gebeuren bij de Landelijke Eenheid. Het belangrijkste is rust creëren. Dit brengt alleen maar heel veel nieuwe onrust.”

Dros reageert: „Ik begrijp dat het onrust en onzekerheid met zich mee kan brengen maar deze koers is in lijn met het advies van de commissie Schneiders. Juist op voorhand onderscheid maken wie wel en wie niet kan bijdragen aan het beeld van vriendjespolitiek en het old boys network. Daar willen we juist van af.