Europese steden vrezen toename Airbnb-verhuur

Barcelona Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Amsterdam en verschillende andere Europese steden vrezen dat grootschalige toeristische verhuur van woningen via platforms als Airbnb verder toeneemt. Aanleiding hiervoor is een onlangs gegeven advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie waarin wordt gesteld dat de verhuurplatforms een informatieve dienst verlenen. Dat maakt het voor EU-lidstaten moeilijker om paal en perk te stellen aan verhuur via Airbnb.