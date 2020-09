Parachutisten botsen in lucht boven Texel op elkaar

Dat melden regionale media NH Nieuws en Noordhollands Dagblad. Het incident gebeurde bij Paracentrum Texel in De Cocksdorp, een dorp in het noorden van Texel.

De twee mannen raakten in de lucht met elkaar in botsing. Hoe hoog dat gebeurde, is niet bekend. Daarna zijn ze naar beneden gekomen en op de grond terechtgekomen. Ze zijn allebei naar het VUMC in Amsterdam vervoerd, meldt NH Nieuws.

In totaal zijn drie helikopters naar het vliegveld op het eiland gevlogen om hulp te bieden; twee van de traumadienst en één van de Kustwacht. Ook de politie, brandweer en een ambulance kwamen ter plaatse.

Er zijn nog geen verdere details over het incident naar buiten gebracht. De ernst van de verwondingen is niet precies bekend.