Nieuw ruimteschip terug op aarde na proefvlucht naar maan

De Orion was op 16 november gelanceerd, na jaren van voorbereiding. Het vaartuig moet over een paar jaar weer mensen naar de maan en terug brengen. Om alle systemen te testen, ging het nu zonder bemanning rond de maan. Iets meer dan een week geleden begon het aan de vlucht terug. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA doet het ruimteschip het beter dan verwacht.

Het vaartuig bestaat uit twee delen. Vooraan zit het Amerikaanse deel waar later de bemanning moet zitten. Achterin, in het Europese deel, zitten onder meer de aandrijving en de Nederlandse zonnepanelen die elektriciteit opwekken. Op zondag, vlak voor de terugkeer in de dampkring, gaan ze uit elkaar. Het Europese deel verbrandt in de dampkring, het Amerikaanse deel moet afremmen en uiteindelijk hangend aan parachutes zachtjes in zee plonzen. Dat gebeurt in de Grote Oceaan ten westen van Mexico. De ’splashdown’ staat gepland voor 18.39 uur Nederlandse tijd. Een marineschip takelt het daarna uit het water en brengt het aan land.

Op de ruimtebasis Cape Canaveral staat een ander vaartuig klaar voor de lancering zondag. Het Japanse bedrijf ispace wil volgend jaar een lander gecontroleerd op de maan zetten. Dat is tot nu toe alleen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie/Rusland en China gelukt. De lancering staat gepland voor 8.38 uur Nederlandse tijd. Het opstijgen was in de afgelopen tijd een paar keer uitgesteld omdat er meer controles aan de raket nodig waren.