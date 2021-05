Geen verdere versoepelingen coronaregels vanaf 11 mei, naar verwachting week later

Wie reikhalzend uitkijkt naar een bezoek aan de sportschool, dierentuin of een pretpark moet dus nog langer geduld hebben. 11 mei komt voor het demissionaire kabinet te vroeg, vertelt de zegsman.

„We zien dat de cijfers over de piek heen raken, maar de daling is nog niet voldoende zichtbaar om de volgende stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten. De druk op de IC’s en bezetting vd ziekenhuizen is nog te hoog. Om deze redenen verschuift de Catshuissessie van morgen naar volgend weekend, en de persconferentie schuift dus ook door.”

Volgens de oorspronkelijke planning zouden betrokken bewindslieden na maandag aankondigen dat er vanaf 11 mei weer meer mogelijk zou zijn, maar negatief advies van het OMT en hoge stuk op de zorg gooien roet in het eten.

De bios en de bieb weer open, met een toegangstest naar een pretpark of theater of weer repeteren met de toneelclub. Dat zou de volgende stap zijn, maar er wordt nu door het demissionaire kabinet op de pauzeknop gedrukt.

Overleg Catshuis

Zondag stond overleg in het Catshuis gepland en maandag een persconferentie. Maar ook daar gaat een streep doorheen, omdat het OMT-advies geen ruimte biedt voor versoepeling van maatregelen.

Op 3 mei zou het kabinet moeten besluiten over stap twee: het openen van zogenoemde ’doorstroomlocaties’ in de buitenlucht, zoals pretparken en dierentuinen en verruiming voor buitensport.

Ook zouden de muziekscholen weer echt les mogen geven en de toneelclubs weer bijeen kunnen komen voor een repetitie. Sportscholen en zwembaden zouden weer opengaan en – met toegangstesten – bioscopen, theaters, musea en professionele sportwedstrijden met publiek.

Op het punt van toegangstesten zit nu een vertraging. De proefevenementen en zogeheten Fieldlabs zijn goeddeels achter de rug en het idee was om met de ervaringen grootschaliger publieksvertier met toegangstesten mogelijk te maken. Maar om toegangstesten te kunnen verplichten, is een juridische basis nodig.

De wetgeving ligt al twee weken in de Kamer. Maar de Tweede Kamer spreekt er pas volgende week over, de Eerste Kamer nog weer een week later. Voordat de wet is ingevoerd, is het al juni. Meerdere partijen vragen zich af of ze die ’testsamenleving’ überhaupt nog wel willen.