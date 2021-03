Bivakmuts dragende ’incassojongens’ met veel geweld growshop uitgejaagd

V. had geen idee hoeveel ’incassojongens’ die dag zijn winkel binnen zouden lopen, maar zorgde er voor dat hij over flink wat manschappen beschikte. Er zijn die zaterdagmiddag rond 15.30 uur, na sluitingstijd, in ieder geval zeven mannen uit de gehele Noordkop in de zaak op bedrijventerrein Kooypunt aanwezig als het tweetal ’incassojongens’ zich meldt. De meesten dragen maskers of bivakmutsen.

Geslagen met scheppen

Op het moment dat de eerste Amsterdammer bovenaan de trap is, wordt hij geslagen met scheppen, vuisten en knuppels. Het tweede slachtoffer merkt op zijn weg omhoog wat er gaande en probeert weg te komen. Beneden wordt hij te grazen genomen door enkele mannen die zich in het magazijn hebben verstopt. Hij wordt naar boven gebracht waar de twee volledig worden afgeranseld. Daarbij zou er ook gedreigd zijn met een vuurwapen. Volgens een van de twee Amsterdammers krijgen ze een wapen tegen hun hoofd gedrukt en worden er dreigende teksten geuit.

Na de vijftien minuten van razernij worden de mannen vrijgelaten. In een parkeerhaven op de N99 bellen ze de politie. De Amsterdammers hebben diverse verwondingen, waaronder een nierkneuzing, opgelopen. Dezelfde dag worden in ieder geval Bas V. en de nu dertigjarige B. K. Callantsoog aangehouden. Zij waren de dag ervoor ook bij de ontmoeting met de ’incassojongens’. Toen werd besproken hoeveel Bas V. ze moest betalen. De Amsterdammers wijzen K. aan als de man met het vuurwapen. Hij ontkent dit.

In 2016 vond de politie illegale waren in de Growshop. Ⓒ Archieffoto

Op basis van camerabeelden krijgt de recherche een beeld van de mannen die die middag in de growshop aanwezig waren.

Later worden ook de nu in België wonende K. B. (30) en R. G. (28) uit Amsterdam aangemerkt als verdachte. De twee, die destijds in de Noordkop woonden, zijn die zaterdag opgehaald door V. en K. en naar Kooypunt gebracht. Ook Marvin S. (40) uit Den Helder is die dag in de zaak, met een vriend. Net als de broer van Bas V. Tot ontsteltenis van de advocaten van K., B. en Nieuwedieper S. zijn de zaken tegen ’de vriend’ en de broer recent geseponeerd.

Bas V. hoofdverdachte

Bas V. staat woensdag terecht. Hij wordt gezien als hoofdverdachte en initiator van het geweld in het onderzoek met de naam ’Medusa’. Bovendien staat hij woensdag eveneens terecht in een omvangrijke hennepzaak, het beschikken over een vuurwapen en heling.

De vier mannen die dinsdag zijn vervolgd, hoeven van Justitie allen niet terug de cel in. De officier van justitie ziet Callantsoger K. als de man die het tweetal met een vuurwapen zou hebben bedreigd en eiste een voorwaardelijke celstraf alsmede een taakstraf voor de duur van 240 uur tegen de man. ,,Ik had me hier nooit in moeten laten meeslepen. Ik heb zijn probleem mijn probleem laten worden’’, doelde K. op zijn loyaliteit aan V.

Net als K. heeft ook Belg B. nooit ontkend dat hij klappen heeft uitgedeeld. Hij was in die tijd alcoholverslaafde en beleefde die hele periode naar eigen zeggen als ’een waas’. De dertigjarige B. hoorde een voorwaardelijke celstraf en een werkstraf van tweehonderd uur tegen zich eisen. ,,Ik ben met mijn familie naar het buitenland verhuisd om deze zaak achter mij te laten. Ik wil mijn straf krijgen en verder met mijn leven’’, stelt B.

Visspulletjes

Eenzelfde straf heeft het OM voor ogen voor Nieuwedieper S., die blijft volhouden dat hij die dag in de zaak was om visspulletjes te kopen. Diens advocaat, mr. Teunisse, vindt dat zijn cliënt dan ook moet worden vrijgesproken.

Ook tegen Amsterdammer G. werd een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van tweehonderd uur geëist. G. was niet aanwezig bij de zitting vanwege een recente opname in een kliniek om zijn alcoholproblematiek het hoofd te bieden.

De officier hield er rekening mee dat de mannen sinds 2015 niet meer voor dergelijke feiten met Justitie in aanraking zijn gekomen en vrijwel allemaal hun leven op de rit hebben. Maar vooral met de ’forse overschrijding van de redelijke termijn’.

Vertraging

Wettelijk is bepaald dat zaken binnen twee jaar na een eerste aanhouding moeten zijn afgedaan. Mede door de onderzoeken Medusa en Aisne samen te voegen in de zaak tegen Bas V., werd ernstige vertraging opgelopen. De mishandeling dateert inmiddels van vijfenhalf jaar geleden. De officier stelde dat er ongelukkige keuzes zijn gemaakt. ,,Was deze zaak eerder voorgekomen, dan hadden verdachten forse onvoorwaardelijke celstraffen gekregen.’’