Celstraf voor 'rechterhand' Dino Bouterse

Edmund Muntslag (33) werd gearresteerd na een Amerikaanse undercoveroperatie tegen Dino Bouterse. De zoon van de Surinaamse president Desi Bouterse kreeg een jaar geleden zestien jaar en drie maanden, nadat hij schuld had bekend op de aanklacht dat hij de Libanese paramilitaire groep Hezbollah voor 2 miljoen dollar een basis in zijn land had aangeboden.

Volgens de Amerikaanse aanklagers wilden Bouterse junior en Muntslag zogenaamde Mexicaanse drugskartelleden helpen grote hoeveelheden cocaïne naar de VS te smokkelen. In werkelijkheid waren de 'Mexicanen' informanten van de Amerikaanse narcoticadienst DEA.

Dino Bouterse was toentertijd hoofd van de contraterrorisme-eenheid in Suriname. Muntslag noemde hij zijn 'rechterhand'.

Bouterse werd in augustus 2013 opgepakt in Panama, waar hij met DEA-agenten die zich als vertegenwoordigers van Hezbollah voordeden een wapendeal besprak. Muntslag werd enkele dagen later gearresteerd in Trinidad en twee jaar later uitgeleverd aan de VS.