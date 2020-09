Let op! Agressieve orka’s vallen aan

Afgelopen maanden waren er verschillende incidenten waarbij een groep orka’s een schip aanviel, zo meldt RTL. Wetenschappers hebben geen verklaring voor het gewelddadige gedrag van de dieren.

Vrijdag raakte een zeiljacht beschadigd nadat het wel vijftien keer werd geraakt door een orka. Het twaalf meter lange jacht werd naar de haven gesleept en het roer hersteld. Ook een zeiljacht van de Spaanse kustwacht werd begin september prooi voor twee orka’s. Dit schip raakte beschadigd aan het roer. De Britse krant The Guardian toont daarvan de beelden.

Een van de bemanningsleden raakte gewond. Hij liep kneuzingen op na zijn val. Ook de 23-jarige zeilster Victoria Morris stond doodsangsten uit toen ze werd aangevallen door een groep van negen orka’s. „Het geluid was heel beangstigend. Ze ramden tegen de kiel. Ik was bang dat de boot ging kapseizen”, zo meldt Morris aan The Guardian.

Tandafdrukken

Door de klappen van de dieren brak het roer en viel een hulpmotor uit. Naar haar hulpgeroep duurde het nog een uur voordat de kustwacht kwam. De dieren hadden toen al het ruime sop gekozen. De onderkant van haar vijftien meter lange zeilboot was zwaarbeschadigd en zat onder de tandafdrukken.

Wetenschappers staan voor een groot mysterie en hebben geen verklaring voor het gedrag van de dieren. „Ik heb nog nooit van zulke aanvallen gehoord. Dat een orka een stuk uit een fiberglasroer bijt is ronduit bizar”, vertelt onderzoeker Rocío Espada van de Universiteit van Sevilla. Hij onderzoekt het gedrag van de migrerende orka’s al jaren. „Dat rammen duidt op stress. De wateren liggen er vol met visnetten. Misschien is er een kalfje in verstrikt geraakt”, zo speculeert de onderzoeker.