Grote brand op paradijselijk eiland, bewoners vluchten in boten

Weer brand bij school in Oss, derde keer in anderhalve week

In de Brabantse gemeente Oss is in de nacht van dinsdag op woensdag voor de derde keer in anderhalve week brand geweest bij een basisschool. Ditmaal liet de politie via Burgernet weten dat het om brandstichting ging. In Oss zijn deze maand ook al auto’s uitgebrand.