’Tweede Ter Apel’ stuit op verzet: ’We dragen ons steentje al ruimschoots bij’

Straatbeeld van Bant met plaatsnaambord. Naast het AZC in Luttergeest is een locatie nabij Bant gevonden voor een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers bij Bant in de gemeente Noordoostpolder. Ⓒ ANP / Vincent Jannink

Bant - Kabinet en COA stuiten met hun plan voor een ’tweede Ter Apel’ in het Flevolandse Bant op weerstand in de gemeente Noordoostpolder. Niet omdat de gemeente tegen asielzoekers is - in Luttelgeest, op een steenworp afstand van de voorziene locatie, worden al sinds jaar en dag asielzoekers opgevangen. Dat is het ’m juist, zegt raadslid Alex Tuinenga van de Politieke Unie: „We dragen ons steentje al ruimschoots bij.”