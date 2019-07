Foto Haagse huisjesmelker startsein van internationale klopjacht

De 65-jarige van oorsprong Surinaamse pandjesbaas is veroordeeld tot een flink aantal jaren gevangenisstraf wegens het oplichten van honderden slachtoffers. Hij kwam echter nooit opdagen toen hij zich in 2015 moest melden om de gevangenisstraf uit te zitten.

Sindsdien is de politie naar hem op zoek maar tot op heden leverde dat niets op. Het vermoeden bestaat dat Harry Singh is gevlucht naar Suriname. De politie stelt in het opsporingsbericht dat hij mogelijk in Parimaribo is of op de Nederlandse Antillen en daar onder de naam Harry Budram bekend is. Mensen die hem zien wordt dringend geadviseerd hem niet zelf te benaderen maar de politie te contacten.

Verrijkt met valse praktijken

De 1 meter 75 lange Oemrawsingh was zeker dertig jaar actief in de Haagse vastgoedwereld. Het hof veroordeelde hem niet alleen in 2015 tot 21 maanden voor oplichting en valsheid in geschriften. Er kwam ook nog eens een flinke straf van zes jaar bij voor witwassen en hypotheekfraude. Hij zich zich voor miljoenen euro’s hebben verrijkt met zijn valse praktijken waarbij mensen met flinke schulden achterbleven.

De politie doet het opsporingsbericht uit omdat er vermoeden bestaat dat hij op afstand nog steeds actief is.

In 1995 werd O., toen 42 jaar, al eens opgepakt op verdenking van grootscheepse hypotheekfraude. Hij had toen een kantoor aan de Kepplerstraat waar ook twee medewerkers werden opgepakt.

In januari 2012 werd hij samen met zijn vrouw in de boeien geslagen na een groot onderzoek naar witwassen en fraude. Op maar liefst dertig panden in de Haagse binnenstad werd toen beslag gelegd net als op rekeningen.

Katvangers

De Hagenaar zou alle woningen op naam van zogenaamde katvangers hebben gezet om zo zelf buiten schot te blijven. In het Haagse vastgoedcircuit stond Oemrawsingh niet best te boek. Zo liet hij zijn zaakjes door allerlei stromannen regelen. Tijdens zijn arrestatie in 2012 lieten meerdere bronnen aan deze krant weten dat hij er ook niet voor schroomde mensen af te persen en te bedreigen.

Justitie heeft in 2017 berekend dat de dubieuze pandjesbaas elf miljoen euro moet terugbetalen aan de staat.