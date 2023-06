Kort geding tegen uitleveren Joran van der Sloot gaat door, maar rechter ’moet haast maken’

Volgens Altez stelt zijn cliënt zich op het standpunt dat hij geen eerlijke kans heeft gekregen zich tegen de uitlevering te verzetten.

De uitlevering van Joran van der Sloot aan de Verenigde Staten lijkt problematischer te gaan worden, nu de advocaat van Van der Sloot een kort geding heeft aangespannen tegen de overdracht. Misdaadverslaggever John van den Heuvel over deze nieuwste ontwikkeling rond de misschien wel bekendste Nederlandse crimineel. De tekst gaat verder onder de video.

De rechtbank in de Peruaanse hoofdstad Lima heeft dinsdag geoordeeld dat Van der Sloot een spoedeisend belang heeft en heeft ingestemd met het kort geding. Volgens Peruaans recht heeft de Peruaanse overheid maximaal drie dagen de tijd met een verweer te komen.

Volgens Altez moeten de autoriteiten en de rechter haast maken met de spoedprocedure want het overvliegen van Van der Sloot zou aanstaande donderdag al plaatsvinden. Joran is maandag bezocht door medewerkers van de Nederlandse ambassade, die hem volgens Altez een noodpaspoort wilden laten tekenen. Van der Sloot heeft dit geweigerd.

Inmiddels wordt de advocaat ook bestookt door Amerikaanse nieuwsstations, die bovenop de zaak van de Nederlandse vrouwenmoordenaar zijn gedoken. Joran van der Sloot wacht in Alabama een proces wegens het oplichten van de familie van Natalee Holloway.

De toen 18-jarige Natalee werd in 2005 door Van der Sloot meegenomen naar het strand van Aruba, waarna ze nooit meer werd teruggevonden. Vijf jaar later reageerde Van der Sloot op een oproep van de familie van Natalee om tegen een beloning de vindplaats van haar lichaam aan te wijzen. Joran nam 25.000 dollar aan maar wees een plek aan, waar nooit een lichaam begraven kon zijn.

2045

Daarna vluchtte hij naar Peru waar hij de jonge vrouw Stephany Flores vermoordde. Hij zit in Peru een straf tot 2045 uit voor de moord en voor drugshandel vanuit de gevangenis. Na berechting in de VS moet Van der Sloot terug naar Peru om de hele straf uit te zitten. In 2045 gaat hij dan weer gedwongen terug naar Amerika voor de straf vanwege de oplichtingszaak. Hij zou dan met zijn Peruaanse straf daarbij opgeteld pas in 2070 weer vrijkomen. Hij zou dan 82 jaar zijn.