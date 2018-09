Cosmetisch Chirurg sleept Alberto Stegeman voor rechter

Plastisch chirurg Etienne Lommen stapt morgen naar de rechter omdat hij in de laatste uitzending van Undercover in Nederland werd neergezet als een belastingontduiker. Enkele patiënten van het Vlietland Ziekenhuis die bereid waren om hun operatie contant af te rekenen, kregen korting aangeboden van Lommen doordat zij dan niet de btw over de ingreep hoefden te betalen. Dit bleek uit opnamen die door het programma in het ziekenhuis met de verborgen camera werden gemaakt.

Direct na de uitzending verbrak het Schiedamse ziekenhuis het contract met de chirurg, die tevens werkzaam is in de in plastische chirurgie gespecialiseerde Bergman kliniek. Volgens Lommen werd hij onterecht buiten de deur gezet, aangezien de ’stiekeme opnamen’ van Stegeman in zijn spreekkamer nooit volledig werden uitgezonden door SBS6. Uit de niet uitgezonden fragmenten zou namelijk blijken dat hij bij iedere ingreep heeft gemeld dat de contante betalingen boekhoudkundig verwerkt werden en hij er zonodig belasting over ging afdragen.

„Ik begrijp niet goed waarom meneer Lommen deze rechtszaak tegen ons aanspant”, reageert Alberto Stegeman. Volgens hem heeft Undercover in Nederland alle ruwe beelden van de geheim gemaakte opnamen vóór uitzending laten zien aan zowel de chirurg als aan de raad van bestuur van het ziekenhuis. „We hebben niks achtergehouden. Op basis daarvan heeft het ziekenhuis besloten afscheid van hem te nemen.”