Verdacht van poging tot moord Duane V. ontkent ex van vriendin te hebben beschoten, maar heeft door verloren stadspas schijn tegen

AMSTERDAM - Een verloren stadspas zit Duane V. uit Amsterdam lelijk in de weg. De pas werd gevonden vlakbij de plek waar de ex van zijn vriendin in bil en scrotum werd beschoten. Het Openbaar Ministerie wil V. vervolgen voor poging moord. De 38-jarige Amsterdammer zegt niks met de schietpartij te maken te hebben.