Maatregelen tegen overlast asielzoekers Ter Apel

De laatste weken is het volledig uit de hand gelopen op lijn 73, de zogeheten vluchtelingenlijn tussen Groningen en Emmen die stopt bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. „Ze stappen in groepjes op en zorgen voor intimiderend gedrag. En betalen doen ze standaard niet. Ze hebben geen officiële papieren dus een boete geven heeft geen zin. En dat weten zij ook”, stelt woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz. In Ter Apel en Emmen zorgen de asielzoekers bovendien voor overlast. Er zijn de laatste weken veel klachten over intimidatie en zakkenrollers.

De buschauffeurs zijn alle bedreigingen zat en drongen afgelopen week bij hun werkgever aan op harde actie. Sindsdien is er permanent beveiliging bij de haltes op het azc en het station in Emmen. En het helpt, want het aantal incidenten is verminderd. Toch blijft de angst onder de chauffeurs groot. Een van hen wilde er gisteren desgevraagd niets over kwijt, maar liet wel weten dat ook zij zo nu en dan een halte overslaat. En ook op straat in Ter Apel is de nieuwe groep niet onopgemerkt gebleven. „We nemen inmiddels een andere buslijn”, zegt een mevrouw die met haar jonge dochter bij de bushalte wacht.

Volgens Qbuzz gaat het om asielzoekers die kansloos zijn voor een verblijfsvergunning. „Ze hebben geen uitzicht op een lang verblijf in Nederland en wachten tot ze weer worden uitgezet. Ze zijn in de tussentijd uit op hele andere dingen.” De beveiligers blijven zeker tot januari, belooft woordvoerder Van der Mark. „Als het nodig is langer. Veel meer kunnen we helaas ook niet doen.” Of de maatregel veel zal uitmaken is maar zeer de vraag. Sommige beveiligers denken dat het dweilen met de kraan open is. „Zelfs als we er bij staan proberen ze er mee weg te komen”, zeggen enkele van hen. „Ze zorgen voor verwarring of gebruiken elkaars buskaart. Het maakt ze helemaal niets uit.”

De gemeente Vlagtwedde kondigde maandag aan per direct veiligheidscamera’s te zullen plaatsen. Vorige week liet burgemeester Leontien Kompier ook al weten dat er gebiedsverboden komen voor asielzoekers die zich misdragen. Ook komt er extra politiecontrole rond het azc en in Ter Apel zelf.