Veto's Rusland en China tegen bestand Aleppo

Zware verwoestingen in Aleppo. Ⓒ AFP

NEW YORK - Rusland en China hebben maandag in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hun veto uitgesproken over een resolutie voor een zeven dagen durende gevechtspauze in de Noord-Syrische stad Aleppo. Volgens Rusland zou dit de rebellen de kans geven zich te hergroeperen.