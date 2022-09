De ene Arriva-werknemer staakt wel, de andere weer niet: ’Wij snappen er zelf ook niets van’

Binnenland

FNV: 70 procent dienstregelingen in streekvervoer niet gereden

Zo’n 70 procent van de dienstregelingen in het streekvervoer wordt vrijdag niet gereden vanwege een staking. Dat is de inschatting van FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. Volgens hem staken vrijwel alle FNV-leden die vrijdag moeten werken in het streekvervoer.