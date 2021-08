Wilders en Baudet vliegen elkaar in de haren over vaccinaties: ’Je bent knettergek’

Het is de eerste keer dat de twee politici openlijk het conflict met elkaar aangaan.

Wilders leverde vrijdagavond commentaar op de persconferentie van premier Rutte en coronaminister De Jonge, waarin de twee aangaven zoveel mogelijk Nederlanders ertoe te willen bewegen zich te laten vaccineren. „We zouden onze vrijheid terugkrijgen, de maatregelen zouden stoppen, als de ziekenhuis en ic-opnames beheersbaar waren. Dat is nu zo, maar de maatregelen gaan toch nog door”, schreef Wilders. Rutte zinspeelt zelfs op toekomstige vaccinatiedwang, aldus de PVV-leider. „Oneerlijk en onacceptabel.”

„Daarom had je je ook nooit demonstratief moeten laten vaccineren, Geert”, reageerde Baudet, verwijzend naar een vaccinatieselfie die Wilders deelde toen hij zijn coronaprik had laten zetten. „Onzin”, vindt Wilders. „Ik heb helemaal niets tegen vaccineren - integendeel - maar het moet altijd ieders keuze zijn, dus nooit verplicht en ook geen dwang of drang.”

’Legitimeren lockdowns’

Vervolgens wijdt Baudet 15 tweets aan de discussie, waarin hij Wilders ervan beschuldigt lockdowns en andere maatregelen te legitimeren doordat hij zelf het vaccin heeft genomen. De FvD-voorman sluit af met de opmerking dat de vaccins niet omwille van de volksgezondheid in het leven zijn geroepen maar om „toegang te verkrijgen tot het menselijk lichaam.”

Op dat punt is Wilders er klaar mee, en verwijst naar een PVV-motie tegen vaccinatiedwang die eerder in de Kamer werd aangenomen. „Sorry, maar je bent knettergek”, laat hij Baudet weten. „Fijn weekend nog!”