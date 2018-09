Minister Strobl wil zieke migrant terugsturen

Strobl (56) is minister van Binnenlandse Zaken in Baden-Württemberg en plaatsvervangend voorzitter van het CDU, de christendemocratische partij van bondskanselier Merkel. Hij deed zijn uitspraak maandag in een Duitse krant. Niet alleen de oppositie is verontwaardigd. Ook binnen zijn eigen CDU klinkt verzet tegen zijn uitspraak.

,,Wie de zware reis over de Middellandse Zee of via de Balkanroute als zieke heeft weten klaar te spelen en van wie vaststaat dat hij niet kan blijven, daarvan moet je je in alle rede kunnen afvragen of het niet mogelijk is hem met een vliegtuig terug te sturen." De minister stelt tevens voor de uitzettingsmogelijkheden voor afgewezen asielzoekers uit te breiden, uitkeringen te verlagen en in Egypte een regionaal terugkeercentrum te vestigen.