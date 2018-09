Japanse premier herdenkt Pearl Harbor

Abe heeft op 26 en 27 december een ontmoeting met de Amerikaanse president Obama. Samen herdenken ze dan tevens de slachtoffers van 75 jaar geleden. In mei was Obama in Japan, waar hij als eerste Amerikaanse president Hiroshima bezocht, de stad die op 6 augustus 1945 door een Amerikaanse atoombom werd verwoest.

Door de aanval op Pearl Harbor raakten de Amerikanen betrokken bij de oorlog. De bom op Hiroshima, waarbij in één klap 78.000 mensen omkwamen, leidde het einde van de Tweede Wereldoorlog in.