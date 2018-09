Consumentenorganisaties vrezen hogere telefoonrekening

De EU-telecomministers bereikten vrijdag in Brussel overeenstemming over de prijzen die de telecombedrijven elkaar mogen berekenen voor het gebruik door buitenlanders van hun netwerken. Die zijn volgens BEUC echter zo hoog dat providers de nationale tarieven zouden kunnen verhogen of hun klanten beperkingen opleggen.

Nederland is er ook niet gelukkig mee en hoopt dat de voorgestelde prijzen onder druk van het Europees Parlement omlaag gaan zodat de consument daadwerkelijk kan roamen tegen een gunstig binnenlands tarief zonder dat de providers die opschroeven.