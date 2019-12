Macron ziet af van pensioen en roept op tijdens Kerst niet te staken

PARIJS - De Franse president Emmanuel Macron roept de stakers in het openbaar vervoer op tijdens de kerstdagen weer aan het werk te gaan. Veel Fransen reizen deze dagen om Kerst door te brengen bij familie of om op vakantie te gaan. Macron wil voorkomen dat ze onderweg stranden als gevolg van de stakingen tegen pensioenhervormingen. Al wekenlang veroorzaken die acties chaos op de wegen en in het openbaar vervoer.