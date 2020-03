Taliban is nu sterker dan ooit

Twee Afghaanse vrouwen kijken uit op de plek in 2001 in Bamiyan waar de Taliban twee immense Boeddhabeelden opblies. Als de moslimfundamentalisten weer aan de macht komen, moeten de vrouwen vrezen hun vrijheid te verliezen en de beelden die nog zijn overgebleven in het land in rook te zullen opgaan. Ⓒ AFP

Zij legden vrouwen aan de ketting, bliezen eeuwenoude Boeddhabeelden op en boden onderdak aan Osama bin Laden. Nu bellen functionarissen van de Taliban rechtstreeks met het Witte Huis en schrijven zij opiniestukken in de New York Times. Er is veel veranderd in 20 jaar tijd. De reden: Donald Trump wil koste wat kost de oorlog in Afghanistan beëindigen.